رمز SWIFT لـ Banco do Nordeste في البرازيل

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banco do Nordeste في البرازيل هو BNBRBRCFXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في البرازيل، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banco do Nordeste في البرازيل، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BNBRBRCFXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.