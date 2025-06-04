رمز SWIFT لـ Banco BMG في البرازيل

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banco BMG في البرازيل هو BMBCBRSPXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في البرازيل، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banco BMG في البرازيل، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BMBCBRSPXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.