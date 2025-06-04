رمز SWIFT لـ Banco Original في البرازيل

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banco Original في البرازيل هو BORIBRSPXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في البرازيل، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banco Original في البرازيل، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BORIBRSPXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.