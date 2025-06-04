رمز SWIFT لـ Banco Inter في Brazil

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banco Inter في Brazil هو ITEMBRSPXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في Brazil، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banco Inter في Brazil، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام ITEMBRSPXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.