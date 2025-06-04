رمز SWIFT لـ Banco da Amazonia في البرازيل

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banco da Amazonia في البرازيل هو AMABBRABXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في البرازيل، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banco da Amazonia في البرازيل، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام AMABBRABXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.