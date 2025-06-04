رمز SWIFT لـ Standard Chartered Botswana في بوتسوانا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Standard Chartered Botswana في بوتسوانا هو SCHBBWGXXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بوتسوانا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Standard Chartered Botswana في بوتسوانا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام SCHBBWGXXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.