رمز SWIFT لـ Stanbic Botswana في بوتسوانا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Stanbic Botswana في بوتسوانا هو SBICBWGXXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بوتسوانا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Stanbic Botswana في بوتسوانا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام SBICBWGXXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.