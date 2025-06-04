رمز SWIFT لـ FNB Botswana في بوتسوانا

رمز سويفت الرئيسي لبنك FNB Botswana في بوتسوانا هو FIRNBWGXXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بوتسوانا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب FNB Botswana في بوتسوانا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام FIRNBWGXXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.