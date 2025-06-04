رمز SWIFT لـ Bank Gaborone في بوتسوانا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Bank Gaborone في بوتسوانا هو BGLIBWGXXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بوتسوانا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Bank Gaborone في بوتسوانا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BGLIBWGXXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.