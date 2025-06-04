رمز SWIFT لـ ABSA Botswana في بوتسوانا

رمز سويفت الرئيسي لبنك ABSA Botswana في بوتسوانا هو BARCBWGXXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بوتسوانا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب ABSA Botswana في بوتسوانا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BARCBWGXXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.