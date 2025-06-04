رمز SWIFT لـ Sparkasse BIH في البوسنة والهرسك

رمز سويفت الرئيسي لبنك Sparkasse BIH في البوسنة والهرسك هو ABSBBA22XXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في البوسنة والهرسك، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Sparkasse BIH في البوسنة والهرسك، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام ABSBBA22XXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.