رمز SWIFT لـ Nova Banka في البوسنة والهرسك

رمز سويفت الرئيسي لبنك Nova Banka في البوسنة والهرسك هو NOBIBA22XXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في البوسنة والهرسك، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Nova Banka في البوسنة والهرسك، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام NOBIBA22XXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.