رمز SWIFT لـ NLB Banka في البوسنة والهرسك

رمز سويفت الرئيسي لبنك NLB Banka في البوسنة والهرسك هو TBTUBA22XXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في البوسنة والهرسك، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب NLB Banka في البوسنة والهرسك، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام TBTUBA22XXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.