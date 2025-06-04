رمز SWIFT لـ MCB Bonaire في بونيير

رمز سويفت الرئيسي لبنك MCB Bonaire في بونيير هو MCBKBQBNXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بونيير، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب MCB Bonaire في بونيير، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام MCBKBQBNXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.