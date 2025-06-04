رمز SWIFT لـ Central Bank of Bolivia في بوليفيا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Central Bank of Bolivia في بوليفيا هو BCEBBOLPXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بوليفيا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Central Bank of Bolivia في بوليفيا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BCEBBOLPXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.