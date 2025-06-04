رمز SWIFT لـ Banco Nacional de Bolivia في بوليفيا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banco Nacional de Bolivia في بوليفيا هو BNBOBOLXXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بوليفيا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banco Nacional de Bolivia في بوليفيا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BNBOBOLXXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.