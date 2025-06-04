رمز SWIFT لـ Banco Union في بوليفيا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banco Union في بوليفيا هو BAUNBO22XXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بوليفيا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banco Union في بوليفيا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BAUNBO22XXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.