رمز SWIFT لـ Banco Fortaleza في بوليفيا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banco Fortaleza في بوليفيا هو BFORBOLPXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بوليفيا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banco Fortaleza في بوليفيا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BFORBOLPXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.