رمز SWIFT لـ Druk PNB في بوتان

رمز سويفت الرئيسي لبنك Druk PNB في بوتان هو PUNBBTBTXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بوتان، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Druk PNB في بوتان، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام PUNBBTBTXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.