رمز SWIFT لـ Bank of Bhutan في بوتان

رمز سويفت الرئيسي لبنك Bank of Bhutan في بوتان هو BHUBBTBTXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بوتان، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Bank of Bhutan في بوتان، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BHUBBTBTXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.