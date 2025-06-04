رمز SWIFT لـ HSBC Bermuda في برمودا

رمز سويفت الرئيسي لبنك HSBC Bermuda في برمودا هو BBDABMHMXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في برمودا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب HSBC Bermuda في برمودا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BBDABMHMXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.