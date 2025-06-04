رمز SWIFT لـ Butterfield في برمودا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Butterfield في برمودا هو BNTBBMHMXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في برمودا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Butterfield في برمودا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BNTBBMHMXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.