رمز SWIFT لـ UBA Benin في بنين

رمز سويفت الرئيسي لبنك UBA Benin في بنين هو COBBBJBJXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بنين، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب UBA Benin في بنين، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام COBBBJBJXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.