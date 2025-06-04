رمز SWIFT لـ Societe Generale Benin في بنين

رمز سويفت الرئيسي لبنك Societe Generale Benin في بنين هو SOGEBJBJXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بنين، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Societe Generale Benin في بنين، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام SOGEBJBJXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.