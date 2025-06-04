رمز SWIFT لـ Ecobank Benin في بنين

رمز سويفت الرئيسي لبنك Ecobank Benin في بنين هو ECOCBJBJXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بنين، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Ecobank Benin في بنين، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام ECOCBJBJXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.