رمز SWIFT لـ BSIC Benin في بنين

رمز سويفت الرئيسي لبنك BSIC Benin في بنين هو BSAHBJBJXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بنين، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب BSIC Benin في بنين، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BSAHBJBJXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.