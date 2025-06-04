رمز SWIFT لـ Bank of Africa Benin في بنين

رمز سويفت الرئيسي لبنك Bank of Africa Benin في بنين هو AFRIBJBJXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بنين، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Bank of Africa Benin في بنين، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام AFRIBJBJXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.