رمز SWIFT لـ Heritage Bank Belize في بليز

رمز سويفت الرئيسي لبنك Heritage Bank Belize في بليز هو PRVTBZBDXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بليز، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Heritage Bank Belize في بليز، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام PRVTBZBDXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.