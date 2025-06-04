رمز SWIFT لـ Caye International في بليز

رمز سويفت الرئيسي لبنك Caye International في بليز هو CAYEBZBZXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بليز، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Caye International في بليز، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام CAYEBZBZXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.