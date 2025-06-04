رمز SWIFT لـ Belize Bank في بليز

رمز سويفت الرئيسي لبنك Belize Bank في بليز هو BBLZBZBZXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بليز، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Belize Bank في بليز، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BBLZBZBZXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.