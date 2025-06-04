رمز SWIFT لـ Atlantic Bank في بليز

رمز سويفت الرئيسي لبنك Atlantic Bank في بليز هو LIBABZBZXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بليز، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Atlantic Bank في بليز، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام LIBABZBZXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.