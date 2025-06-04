رمز SWIFT لـ Bank J.Van Breda في بلجيكا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Bank J.Van Breda في بلجيكا هو JVBABE22XXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بلجيكا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Bank J.Van Breda في بلجيكا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام JVBABE22XXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.