رمز SWIFT لـ Nagelmackers في بلجيكا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Nagelmackers في بلجيكا هو BNAGBEBBXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بلجيكا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Nagelmackers في بلجيكا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BNAGBEBBXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.