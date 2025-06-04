رمز SWIFT لـ KBC Bank في Belgium

رمز سويفت الرئيسي لبنك KBC Bank في Belgium هو KREDBEBBXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في Belgium، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب KBC Bank في Belgium، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام KREDBEBBXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.