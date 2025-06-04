رمز SWIFT لـ ING Belgium في بلجيكا

رمز سويفت الرئيسي لبنك ING Belgium في بلجيكا هو BBRUBEBBXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بلجيكا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب ING Belgium في بلجيكا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BBRUBEBBXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.