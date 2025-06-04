رمز SWIFT لـ ING Belgium في Belgium

رمز سويفت الرئيسي لبنك ING Belgium في Belgium هو BBRUBEBCXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في Belgium، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب ING Belgium في Belgium، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BBRUBEBCXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.