رمز SWIFT لـ Degroof Petercam في بلجيكا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Degroof Petercam في بلجيكا هو DEGRBEBBXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بلجيكا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Degroof Petercam في بلجيكا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام DEGRBEBBXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.