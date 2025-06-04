رمز SWIFT لـ Beobank في Belgium

رمز سويفت الرئيسي لبنك Beobank في Belgium هو CTBKBEBXXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في Belgium، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Beobank في Belgium، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام CTBKBEBXXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.