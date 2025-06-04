رمز SWIFT لـ Bank of China Brussels في بلجيكا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Bank of China Brussels في بلجيكا هو BKCHBEBBXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بلجيكا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Bank of China Brussels في بلجيكا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BKCHBEBBXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.