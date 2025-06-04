رمز SWIFT لـ Argenta في Belgium

رمز سويفت الرئيسي لبنك Argenta في Belgium هو ARSPBE22XXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في Belgium، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Argenta في Belgium، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام ARSPBE22XXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.