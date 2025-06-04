رمز SWIFT لـ Priorbank في روسيا البيضاء

رمز سويفت الرئيسي لبنك Priorbank في روسيا البيضاء هو PJCBBY2XXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في روسيا البيضاء، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Priorbank في روسيا البيضاء، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام PJCBBY2XXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.