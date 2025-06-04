رمز SWIFT لـ Paritetbank في روسيا البيضاء

رمز سويفت الرئيسي لبنك Paritetbank في روسيا البيضاء هو POISBY2XXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في روسيا البيضاء، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Paritetbank في روسيا البيضاء، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام POISBY2XXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.