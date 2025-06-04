رمز SWIFT لـ MTBank في روسيا البيضاء

رمز سويفت الرئيسي لبنك MTBank في روسيا البيضاء هو MTBKBY22XXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في روسيا البيضاء، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب MTBank في روسيا البيضاء، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام MTBKBY22XXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.