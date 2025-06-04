رمز SWIFT لـ Alfa-Bank Belarus في روسيا البيضاء

رمز سويفت الرئيسي لبنك Alfa-Bank Belarus في روسيا البيضاء هو ALFABY2XXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في روسيا البيضاء، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Alfa-Bank Belarus في روسيا البيضاء، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام ALFABY2XXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.