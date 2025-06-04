رمز SWIFT لـ Scotiabank Barbados في باربادوس

رمز سويفت الرئيسي لبنك Scotiabank Barbados في باربادوس هو NOSCBBBBXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في باربادوس، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Scotiabank Barbados في باربادوس، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام NOSCBBBBXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.