رمز SWIFT لـ Central Bank of Barbados في باربادوس

رمز سويفت الرئيسي لبنك Central Bank of Barbados في باربادوس هو CBABBBBBXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في باربادوس، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Central Bank of Barbados في باربادوس، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام CBABBBBBXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.