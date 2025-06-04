رمز SWIFT لـ Rupali Bank في بنجلاديش

رمز سويفت الرئيسي لبنك Rupali Bank في بنجلاديش هو RUPBBDDHXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بنجلاديش، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Rupali Bank في بنجلاديش، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام RUPBBDDHXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.