رمز SWIFT لـ Islami Bank Bangladesh في بنجلاديش

رمز سويفت الرئيسي لبنك Islami Bank Bangladesh في بنجلاديش هو IBBLBDDHXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بنجلاديش، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Islami Bank Bangladesh في بنجلاديش، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام IBBLBDDHXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.