رمز SWIFT لـ Eastern Bank في بنجلاديش

رمز سويفت الرئيسي لبنك Eastern Bank في بنجلاديش هو EBLDBDDHXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بنجلاديش، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Eastern Bank في بنجلاديش، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام EBLDBDDHXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.