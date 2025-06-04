رمز SWIFT لـ City Bank في بنجلاديش

رمز سويفت الرئيسي لبنك City Bank في بنجلاديش هو CIBLBDDHXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بنجلاديش، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب City Bank في بنجلاديش، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام CIBLBDDHXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.